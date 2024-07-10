لاعبة الإمارات القابضة للدراجات تفوز بالمرحلة الثانية من طواف إيطاليا

المصدر: روما - وام

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فازت كيارا كونسوني، لاعبة فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية، بالمرحلة الثانية من سباق طواف إيطاليا «جيرو ديتاليا» للسيدات، وذلك بعد منافسة قوية في المرحلة التي أقيمت أول من أمس، وبلغ طولها 110 كم من مدينة سيرموني حتى مدينة فولتا مانتوفانا. وارتدت كيارا القميص الأحمر لتصدرها تصنيف النقاط، على حساب لوتي كوبيكي، بطلة العالم وقائدة فريق SD Worx-Protime.

وقالت كيارا كونسوني: «سعيدة بالفوز، ورغم ثقتي في إمكانية فوزي، إلا أن وجود العديد من المنافسات القويات جعل الأمر صعباً، وجعل فرحتي بالفوز أكبر، لقد حظيت اليوم بدعم كبير من زميلاتي في فريق الإمارات القابضة «ADQ»، ما كان له الأثر الكبير في أدائي، فقد استطعت في النهاية التغلب على لوتي كوبيكي بطلة العالم». من جهتها قالت ميليسا مونكادا، رئيس فريق الإمارات القابضة «ADQ»: «بذلت كيارا خلال السباق أقصى ما تستطيع، وكان من الرائع مشاهدتها تعبر خط النهاية بهذه القوة.

لقد جاء فريق الإمارات القابضة «ADQ» بتصميم كبير على تقديم الأفضل كفريق، وبذلت كل لاعباتنا جهوداً كبيرة، ومع فوز كيارا أستطيع القول: إن الجهود قد أثمرت، وإن إنجاز اليوم سيعطي دفعة كبيرة لكل دراجات الفريق، وأتوقع أن نخوض السباقات المتبقية بروح عالية وعزم كبير».

ويشارك فريق الإمارات القابضة «ADQ» في طواف إيطاليا بسبع من عضواته، هن: ألينا أمياليوسيك، وكيارا كونسوني، وإليونورا جاسباريني، وليزي هولدن، وإريكا ماجنالدي، وسيلفيا بيرسيكو، ودومينيكا ولودارشيك، تحت قيادة كل من شيري بريدهام وأليخاندر، وجونزاليس تابلاس، وعايدة نونيو، المديرات الفنيات.

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