15 غرفة فندقية تعزز استثمارات نادي تنس الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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افتتح محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، مساء أول من أمس، المرافق الفندقية الجديدة الملحقة بنادي الفجيرة للتنس، والتي تضم 15 غرفة فندقية تم تسميتها بأسماء أبطال التنس العالميين. ويأتي هذا الافتتاح كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز النهضة الرياضية والسياحية التي تعيشها الفجيرة إلى جانب تعزيز الاستثمارات بنادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي.

بدوره، أعرب محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن سعادته بافتتاح المرافق الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة رياضية وسياحية متميزة، وتم تصميم هذه المرافق الفندقية بعناية لتوفير تجربة مميزة للزوار والرياضيين، حيث تتيح لهم فرصة الاستمتاع بإقامة مريحة وسط الطبيعة الجبلية الساحرة للإمارة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة في بيئة متكاملة.

وتعد هذه الخطوة امتداداً للتطور الكبير الذي يشهده نادي الفجيرة للتنس على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة، ما يجعله وجهة مفضلة للعديد من البطولات العالمية والإقليمية، ليواصل تأكيد مكانته كواحد من أبرز الأندية الرياضية في الدولة، موفراً تجربة فريدة تجمع بين الرياضة والسياحة في آنٍ واحد.

حضر الافتتاح هانية ريكي، المدير التنفيذي لنادي التنس الأرضي، والتي عبرت عن سعادتها بافتتاح هذه الغرف المجهزة بالكامل، مؤكدة أن كل غرف تحمل اسم نجم أو نجمة عالمية في لعبة التنس على غرار الأمريكية سيرينا وليامز، والروسية ماريا شارابوفا، والأمريكي اندريا اجاسي وغيرهم من النجوم العالميين.

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