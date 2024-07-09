موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو اليوم انطلاق الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لمنافسات فئة "بدون البدلة"، في كوكاكولا أرينا بدبي يوم الأحد المقبل.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن هذه الجولة ستستثمر النجاح اللافت الذي حققته الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي وشهدت إقبالاً كبيرا وحضوراً جماهيرياً غفيراً مطلع الشهر الجاري.

وتعتبر هذه الجولة من البطولة، الثانية من بين خمس جولات تقام خلال الموسم الجاري في مناطق مختلفة من الدولة، فيما تشهد الجولة النهائية التي تقام في ديسمبر القادم بأبوظبي تتويج الأندية والأكاديميات المتصدرة في فئتي البدلة وبدون البدلة استنادا إلى نظام التصنيف المتبع في البطولة والذي يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز روح التنافسية بين اللاعبين والأندية.

وتستقطب الجولة الثانية من البطولة مشاركة لاعبين من فئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة، بدءاً من عمر 10 سنوات، وهي المرة الأولى التي تشهد مشاركة فئة الناشئين تحت 12 عاماً في منافسات بدون البدلة، لتسهم هذه الخطوة في مضاعفة أعداد اللاعبين المشاركين وتوفير منصة مناسبة لتطوير المواهب وصقل المهارات لدى الفئات السنية الناشئة.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الإقبال الكبير على المشاركة في الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد المخصصة لمنافسات "بدون البدلة" في دبي، تعتبر دليلاً على التطور المستمر الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة وانتشارها الواسع بين الفئات المجتمعية المختلفة.

وأضاف أن منافسات فئة "بدون البدلة" تساهم في إظهار القدرات المختلفة للاعبين وتحفزهم على اتباع استراتيجيات جديدة ومتنوعة، ما يصب في إطار جهود الاتحاد المستدامة لتطوير اللاعبين والارتقاء بإمكاناتهم وتوفر هذه المنافسات تحدياً فريداً وديناميكياً، يختلف عن منافسات البدلة التقليدية، ويعتمد بشكل أكبر على السرعة واللياقة والجوانب التقنية، كما يفرض غياب البدلة بعض التقنيات الخاصة ما يضمن تقديم عروض مهارية متميزة للجمهور وإظهار ما يتميع به اللاعبون من قيم العزيمة والإصرار والروح التنافسية.

وأكد الظاهري أن إفساح المجال أمام مشاركة فئة الناشئين تحت 12 عاما يهدف إلى المساهمة في اكتشاف وتطوير المواهب وصقل المهارات لدى الفئات السنية الناشئة والمساعدة على تحفيز قيم الانضباط والصبر لديهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشجيعهم على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، وحثّهم على اتباع نمط حياة صحي ونشط، وتأهيلهم لتحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة.

وأكد جلايسون بيرتولوت مدرب أكاديمية UFC GYM أهمية المشاركة في هذه الجولة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لأنها فعالية رياضية على مستوى رفيع من التنظيم والحضور الجماهيري.

وأضاف أن نزالات بدون بدلة تدفع اللاعبين إلى تجربة تقنيات جديدة والاعتماد على الخفة والمهارة بعيداً عن أساليب السيطرة التقليدية في نزالات البدلة، وتتطلب منهم مزيداً من التركيز لحسم النزالات.. ويهمنا بالطبع أن يخوض لاعبونا هذا الاختبار خاصة في هذه البطولة التي تقدم مزايا جديدة على مستوى البطولات المحلية وتتيح المشاركة لمختلف الفئات، لتكون محطة مهمة في تطوير المواهب.

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