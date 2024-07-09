حلّة جديدة لقوارب التجديف 30 قدماً الموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان

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رفع نواخذة وملاك قوارب التجديف المحلية 30 قدماً الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الجهود المتواصلة والدعم الكبير من أجل استدامة واستمرار الفعاليات التراثية، من خلال الخطط الاستراتيجية، التي تشمل التطوير وإرضاء المشاركين، بما يضمن الزيادة المتواصلة في أعداد المشاركين، وإقبال مختلف شرائح المجتمع لممارسة الرياضات البحرية.

وأشاد النواخذة بدور إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والتي تعمل على تحقيق المصلحة العام للمنظمين والمتسابقين، من خلال تنقيح اللوائح، وإصدار التعليمات والشروط الجديدة، والتي ستطبق مع انطلاقة الموسم الجديد 2024 - 2025. وخلص الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، وترأسه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، إلى اتفاق على التقيد بالنظم، وإجراء كافة التعديلات الجديدة في القوارب، لتكون جاهز قبل سباق الجولة الأولى في شهر نوفمبر المقبل، الذي يشهد ثلاث جولات ساخنة.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «تعاون الجميع، بما فيهم الملاك ونواخذة القوارب، يعد مرتكزاً مهماً لإنجاح فعاليات وسباقات الموسم الجديد»، مشيراً إلى أن بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، تعد واحدة من أعرق المنافسات التي ينظمها النادي منذ موسم 1996-1997، حيث انطلقت للمرة الأولى من مياه دبي، وأصبحت الفئة المفضلة على مستوى المنطقة الخليجية.

وأكد المري أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يسعى دائماً لتطوير الفعاليات البحرية التراثية، خاصة قوارب التجديف، من خلال استحداث النظم والأساليب، لجعلها الأفضل في روزنامة النادي، لما لها من شعبية وطابع تنافسي رائع وساخن، وبيئة تحفز على الإبداع، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب سرعة الاستجابة والتعاون من الجميع، بما يخدم المصلحة العامة

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