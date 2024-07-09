ختام ناجح لبطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت أول من أمس، بمكتسبات كبيرة، منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب، التي أقيمت على مدار 3 أيام، في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي، وسط مشاركة 571 لاعباً ولاعبة، يمثلون 41 نادياً، ضمن أجندة مسابقات وأنشطة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وشهد ختام منافسات البطولة وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي، عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، وياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة. وتصدّر الترتيب العام في ختام منافسات البطولة، بنوعيها «كي 1 وبوينت فايت»، فريق «UAM»، برصيد 10 ذهبيات و1 فضية، ووقف ثانياً الخليج إنترناشونال سبورتس، بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، وحل ثالثاً جولدن سبورت سنتر -العين، بمجموع 7 ذهبيات و2 برونزية.

وقال عبد الله سعيد النيادي: «بداية، أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان، لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً وعرفاناً بدعمه السخي، واهتمامه الكبير لمسيرة الاتحاد، وقيادته لمرحلة متقدمة عالمياً».

وأضاف: «تجسد بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب، وحجم المشاركة الكبيرة، وتنظيمها في صالة رياضية جديدة، مؤشرات مهمة في مسار التقدم والازدهار على الصعيد الرياضي، واللعبة على وجه الخصوص، كما تمثل النجاحات نموذجاً للمنجزات الوطنية التي تعاصرها الدولة بشتى مجالات الحياة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات، تسهم في تعزيز شراكتنا المثمرة مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ «الواكو»، وبرامجنا المستقبلية، وتحضيراتنا لاستضافة بطولة العالم في العام المقبل».

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