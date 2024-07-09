«السباق إلى دبي» يختتم «سلسلة البطولات الأوروبية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اختتمت أول من أمس بطولات «السلسلة الأوروبية» في جولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع حصد الاسكتلندي أوين فيرجسون لقب بطولة ألمانيا المفتوحة.

جاء فوز فيرجسون بعدما أنهى منافسات بطولة بي إم دبليو الدولية المفتوحة في مدينة ميونيخ الألمانية، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل. وأسهم هذا اللقب الثالث في مسيرته في الجولة، في جعله يتقدم 45 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، الصادر أمس، ليصبح بالمركز 16 هذا الموسم بإجمالي 917 نقطة. واستفاد الإنجليزي جوردان سميث من الحصول على المركز الثاني، برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليتقدم بدوره 13 خطوة ويصبح بالمركز 19 في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 896 نقطة.

كما نال اللاعب الإيطالي جويدو ميليوتزي، اللقب الشرفي، باعتباره بطل «السلسلة الأوروبية»، وهو الذي حقق نتائج إيجابية أبرزها الفوز ببطولة هولندا المفتوحة، قبل أن يمثل بلاده في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.

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