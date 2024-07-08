«فتيات الشارقة» يدشن «عطلتنا غير» بـ45 منتسبة

المصدر: الشارقة - البيان

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دشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فعاليات البرنامج الصيفي «عطلتنا غير» الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي، والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، بمشاركة 45 منتسبة للفئات العمرية من 5 إلى 8 سنوات، ويهدف البرنامج إلى ملء وقت الفراغ للأطفال خلال الإجازة الصيفية، واكتساب مهارات جديدة وأيضاً اكتشاف المواهب في لعبة الأذكياء.

ويتضمن البرنامج الصيفي، العديد من الورش المجتمعية التي ترفع شعار «هنا الشارقة» و«أنا رياضي» و«الهوية الوطنية»، و«الاستدامة» و«أنا متطوع»، كما يساهم المعسكر الصيفي في تنمية المواهب وتطوير مهارات المشاركات، ومن المنتظر أن يشهد النادي العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

ووجهت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة الشكر إلى الجهات التي ساهمت في الأنشطة المجتمعية المتنوعة التي تثري البرنامج الصيفي، منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ودائرة الخدمات الاجتماعية وعدد من الأندية.

وأضافت نجلاء الشامسي، إن البرنامج الصيفي «عطلتنا غير» له الكثير من الأهداف التي من شأنها أن تساهم في تربية الأجيال الجديدة بالشكل الذي يدمجهم مع المجتمع من خلال الأحداث والفعاليات وأيضاً تعليم الشطرنج واكتشاف المواهب ويستمر لعدة أسابيع، وبالتالي المكاسب كثيرة، ودائماً ما يشارك النادي في هذه الفعالية سنوياً، بجانب الفعاليات المجتمعية التي ينظمها النادي على مدار العام، والتعاون مع الأندية ومجالس الضواحي في الشارقة.

وأوضحت نجلاء الشامسي، أن البرنامج يدخل ضمن أجندة النادي المجتمعية وهناك العديد من الفعاليات سواء إقامة ورش وتعليم الأطفال الشطرنج وأيضاً زيارة مربى الشارقة للأحياء المائية، وهناك ورشة «ترميم الفخار» في متحف الشارقة للآثار وورشة تحفيظ قرآن بمؤسسة الشارقة للقرآن والسنة، و«الشرطي الصغير» بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورقعة الشطرنج والمطبخ الصغير وفاكهة الصيف بمقر النادي، بجانب مسابقات ومواد تعليمية ودينية وتثقيفية، ونطمح إلى تحقيق الأهداف التي رسمناها خلال البرنامج.

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