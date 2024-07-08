300 مشارك في النسخة الرابعة لـ«جري الزاهية» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، النسخة الرابعة من سباق «جري الزاهية» بسيتي سنتر الزاهية بنجاح كبير وبمشاركة 300 من الجنسين ضمن صيف الشارقة الرياضي.

وبهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، حيث تم إقامة السباق داخلياً وسط تفاعل كبير وحماس رائع من المشاركين، وتم تنظيمها بالتعاون مع المركز وشركة القدرة للخدمات الرياضية، حضر الفعالية وتوج الفائزين الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس ولينا حمد من قسم التسويق بالمركز.

في سباق 8 كلم لفئة المواطنين رجال: جاء الأول عبيد محمد، والثاني سعيد النعيمي، والثالث محمد الجسمي، ولفئة المواطنات: فازت حمدة العلي بالمركز الأول، وفي ذات الفئة المفتوحة رجال الأول نعمان العيساوي والثاني أنور القوز والثالث الطيب علي وللسيدات الأولى بروكان بيريهون والثانية رانيا لحسيني والثالثة ليديا راجو.

في فئة 4 كلم للمواطنين رجال: الأول مكتوم أمين والثاني عبداللطيف الصبري والثالث عبدالله محمد، وفي فئة المواطنات الأولى شوق أحمد والثانية ريم العيدروس والثالثة الريم العيدروس، وفي نفس الفئة المفتوحة رجال الأول يوسف التغلاوي والثاني إبراهيم كامباي والثالث أسامة الحجار، وللسيدات حلت لطيفة الشلاوي في المركز الأول وحلت ريبيكا سيلفا في المركز الثاني وآبي ميلر في المركز الثالث.

في فئة 800 متر فوق 8 سنوات للأولاد: حل تركي العلي في المركز الأول والثاني حماد الصبري والثالث سالم علي الكتبي، وللبنات جاءت الأولى علياء الكتبي، والثانية منال الطنشة، والثالثة بيندوشري موهان.

في فئة 800 متر تحت 7 سنوات للأولاد: حل مصعب أحمد أولاً ومحمد الكتبي ثانياً وعبدالله الكتبي ثالثاً وللبنات الأولى اليازية فيصل والثانية مايا سيلفا والثالثة دانيا كمال.

من جانبه، أشاد الدكتور ياسر الدوخي بتميز الفعالية للعام الرابع على التوالي، مشيراً إلى أنها جاءت حافلة بالحماس الكبير من المشاركين في كل فئات السباق وخاصة من فئة الأطفال، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 100 طفل وطفلة، مما أثرى الحدث الذي جاء ضمن حرص مجلس الشارقة الرياضي على توفير البيئة الملائمة لممارسة رياضة الجري داخلياً وخاصة خلال فترة الصيف وحرارة الجو.

وأضاف: نجاح الفعالية في السنوات الماضية كان أكبر دافع لمواصلة إقامتها خصوصاً مع الإقبال الكبير في كل موسم من مختلف الفئات العمرية، مما يدل على أهمية وقيمة الرياضة بالنسبة لمختلف فئات المجتمع، وتقدم بالشكر لجميع الجهات التي تعاونت وأسهمت مع المجلس في نجاح الفعالية.

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