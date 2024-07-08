منتخب التنس يواصل تدريباته في كمبوديا استعداداً لـ«كأس ديفيز»

المصدر: بنوم بنه - وام

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يواصل منتخب الإمارات للتنس برنامجه التدريبي في كمبوديا، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس ديفيز التي تقام في كمبوديا خلال الفترة من 10 ـ 13 يوليو الحالي، ويضم منتخب الإمارات 5 لاعبين هم: عمر بهروزيان، وحمد الجناحي، وعبد الله أهلي، وأحمد بدري، وعبد الله المرزوقي، ومعهم المدرب محمود نادر.

وأكد محمود البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس بعثة المنتخب، أن اللاعبين استفادوا من المرحلة الأولى من المعسكر التي أقيمت في تايلاند، ووصلوا إلى درجة جاهزية كبيرة على المستويين الفني والبدني، قبل خوضهم المنافسات اعتباراً من غد الأربعاء.

ويتنافس منتخب الإمارات في هذه البطولة مع منتخبات: الكويت، وقطر، والعراق، وقرغيزستان، وميانمار، وسريلانكا، وكمبوديا، بانتظار إجراء القرعة التي ستقام اليوم الثلاثاء.

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