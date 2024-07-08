هملولة «أفضل توقيت» في منافسات سن الفطامين للهجن بالذيد

المصدر: الذيد - البيان

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تواصلت صباح أول من أمس، منافسات سباق سن الفطامين، والتي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

وتضمّن السباق إقامة 24 شوطاً لسن الفطامين، منهم 8 شوط لأهل الذيد مشتركات، و4 أشواط صعوب لأهل الذيد، و10 أشواط مفتوحة، وشوطين بدون علاج لأهل الذيد، لمسافة 1500 متر، بحضور عدد كبير من ملاك ومحبي الهجن، وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي:

الشـــــــوط الأول «بـدون عـلاج» شواهين لـ عبد الله محمد معضد بن هويدن الكتبي، الشوط الثاني «بـدون عـلاج» سكر لـ مطر عبيد الطنيجي، الشــــــــوط الثالث هملولة لـ سعيد سالم عبيد العامري، بزمن قدره 2:08:47.

«أفضل توقيت»، الشــــــــوط الرابع شاهين لـ راشد عبد الله حميد الخاطري، الشــــــــوط الخامس دهشة لـ حمد حسن علي القايدي، الشــــــــوط السادس الشامخ لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي، الشــــــــوط السابع زعفرانه لـ سعيد سالم عبيد بالعامري، الشــــــــوط الثامن شاهين لـ علي حمود ماجد الكتبي، الشــــــــوط التاسع ريماس لـ خليفة علي حمد الكتبي، الشــــــوط العاشر شاهين لـ سعيد راشد سالم دغيش، الشــــــوط الحادي عشر العبور لـ محمد عبيد عبيد النعيمي، الشــــــوط الثاني عشر هياض لـ محمد عبيد عبيد النعيمي، الشــــــوط الثالث عشر عجايب لـ سعيد راشد سالم العيضب، الشـــــــوط الرابع عشر رمز لـ محمد راشد سويدان الكتبي، الشــــــوط الخامس عشر نجاح لـ عبد الوهاب غلام البلوشي، الشــــــوط السادس عشر الظبابي لـ بطي محمد بن غثيو الكعبي، الشــــــوط السابع عشر الشاهينية لـ مصلح سعيد حمد المنصوري، الشـــــوط الثامن عشر لهب لـ عبد الله سالم بن رويجده الكتبي، الشـــــوط التاسع عشر فن لـ سلطان سيف سلطان الطنيجي، الشـــــوط العشرون تكتيك لـ مكتوم إبراهيم يوسف الطنيجي.

أما أشواط الصـعــوب، فكانت النتائج كالتالي: الشـــــوط الحادي والعشرون والهلا لـ شملان جمعة شملان الطنيجي، الشـــــوط الثاني والعشرون مياس لـ حران محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، الشوط الثالث والعشرون نشله لـ جمال سعيد سالم الشمطي، الشوط الرابع والعشرون صايب لـ شطيط مصبح مسحار الكتبي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن سباق سن الفطامين ساهمت بشكل كبير في الحفاظ موروث التراثي المهم المتعلق برياضة سباقات الهجن، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، والمحافظة عليه، وغرسه في نفوس الأجيال.

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