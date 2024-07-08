سلطان الظاهري بطلاً لمهرجان صيف العين الدولي للشطرنج

المصدر: العين - وام

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تُوج سلطان عبد الله العريف الظاهري، أول من أمس، بكأس بطولة مهرجان صيف العين للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في ختام منافسات المهرجان التي أقيمت بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من دول عدة.

وحقق سلطان الظاهري العلامة الكاملة برصيد 7 نقاط من 7 جولات، بينما حصد عبد الرحمن الجياتي من سوريا جائزة المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 6 نقاط، وحصلت اللاعبة شيخة عبد الله المريخي على جائزة المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 5 نقاط.

وفازت شيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، بينما فاز سعد جابر الأحبابي بجائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة، وفازت أسماء مخملجي بجائزة أفضل ناشئة تحت 14 سنة، وفاز نهيان محمد المزروعي بجائزة أفضل ناشئ تحت 12 سنة، فيما فازت فاطمة البلوشي بجائزة أفضل ناشئة تحت 12 سنة، وتُوج عبد الله البلوشي بجائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات.

وأشاد عبد الله الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج، والإقبال الكبير على المشاركة، مثمناً دعم مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بالرياضة في إمارة أبوظبي.

يذكر أن، بطولة صيف العين للشطرنج الخاطف أقيمت من 7 جولات وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة مع إضافة 3 ثوانٍ لكل نقلة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج.

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