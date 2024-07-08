"منتخب بناء الأجسام" يحرز 8 ميداليات ملونة في بطولة آسيا بمنغوليا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد منتخب الإمارات الوطني لبناء الأجسام، 8 ميداليات ملونة بواقع “ميدالية ذهبية، و4 فضيات، و3 برونزيات” خلال مشاركته في بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي اختتمت أمس “الأحد” في منغوليا بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لبناء الأجسام.

واستطاع خالد الفلاسي لاعب منتخبنا الوطني إحراز ميداليتين "ذهبية" في فئة بناء الأجسام الماسترز، و"فضية" في وزن 80 كجم، في حين فاز اللاعب عيسى المدني بميداليتين، "فضية" تحت وزن 70 كجم، و"برونزية" في كلاسيك بناء الأجسام لطول 171 سم.

وفي منافسات الفيزيك فاز اللاعب أحمد التميمي بميدالية "فضية" في منافسات 170 سم، ونال زميله طارق موسى "فضية" طول 176 سم، ونال علي ضاوي "برونزية" طول 179 سم، وفاز شعيب عبد الله بـ"برونزية" فئة الماسكولار.

وأكد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس بعثة المنتخب في البطولة، أن تحقيق هذه الإنجازات في بطولة آسيا، التي تحظى بمشاركة نخبة لاعبي القارة والعالم، يعكس التطور الكبير الذي طرأ على اللعبة بفضل دعم مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.

وقال إن البطولة تمثل حلقة في سلسلة استحقاقات قوية تنتظر المنتخب الفترة المقبلة، منها بطولتا غرب آسيا والعربية، والهدف هو مواصلة تحقيق الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز