نادي دبي لكرة السلة يبرم اتفاقية شراكة مع "كوكا كولا أرينا" لتكون الملعب الرسمي لمبارياته

المصدر: البيان

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أعلن "نادي دبي لكرة السلة" توقيع اتفاقية شراكة مع قاعة "كوكا كولا أرينا"، وجهة الفعاليات الترفيهية والرياضية المتميزة في دبي، لتصبح بموجبه الملعب الرسمي للنادي، الذي يتطلع للمشاركة واستضافة مباريات ضمن بطولة دوري رابطة البلطيق والبحر الأدرياتيكي "ABA"، التي تضم 15 فريقاً محترفاً، مع سعي النادي للمشاركة قريباً في الدوري الأوروبي لكرة السلة (يوروليغ)، أهم بطولة لأندية المحترفين في كرة السلة في القارة الأوروبية.

وقّع الاتفاقية سالم بن دسمال، رئيس نادي دبي لكرة السلة، ومارك جان المدير العام لـ "كوكا كولا أرينا".

وقال سالم بن دسمال إن اتفاقية الشراكة ستتيح لنادي دبي لكرة السلة اتخاذ "كوكا كولا ارينا " مقراً رسمياً للنادي، في إطار سعينا للارتقاء بلعبة كرة السلة في دبي، وتطوير مستوى اللعبة على المستوى المحلي من خلال استقطاب أفضل المواهب والفرق الرياضية في لعبة كرة السلة في تلك المنشأة التي تتمتع بمعايير وإمكانات عالمية المستوى بما يتيح للنادي الاحتكاك مع فرق عريقة من مختلف أنحاء العالم، مع تطلعنا لمشاركة نادي دبي لكرة السلة في بطولة دوري رابطة البلطيق والبحر الأدرياتيكي "ABA"، المؤهلة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (يوروليغ)، التي تحتل المركز الثاني من حيث الأهمية في عالم كرة السلة بعد الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)».

واضاف بن دسمال أن استضافة بعض مباريات دوري البلطيق والبحر الأدرياتيكي "ABA" في كوكاكولا أرينا» القاعة المتعددة الاستخدامات في دبي والتي تستوعب مدرجاتها 15 ألف متفرج، في سبتمبر المقبل، تتيح للاعبينا فرصة فريدة وتجربة لا تنسى للمشاركة في فعاليات البطولات العالمية، والاستفادة من خبرات نجوم عالميين في أبرز وأشهر أندية كرة السلة في العالم، تعزيزا لمكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب، مدعومة ببنية تحتية ومرافق ومنشآت رياضية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية.

من جهته قال مارك جان المدير العام لـ "كوكا كولا أرينا" يسرنا الإعلان عن اتفاقية الشراكة مع نادي دبي لكرة السلة والتي تؤكد التزامنا بلعب دور حيوي في تعزيز مكانة الرياضية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص في مجتمع دبي النابض وتأكيد موقعها في قلب الحراك الرياضي العالمي، بما يعكس مكانة دبي كوجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب وتسخيرها كافة السبل والمقومات لإنجاحها، وبما يمنح عشاق هذه الرياضة فرصة متابعة أبرز الفرق والنجوم ضمن مسابقات تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار ومتابعي تلك الرياضات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وأضاف أن هذه الشراكة ستتيح لنا فرصة لتعزيز رياضة كرة السلة في دبي من خلال تسخير كافة إمكاناتنا لهذا الغرض.

يُذكر أن "نادي دبي لكرة السلة" تأسس في العام 2022 على يد عبد الله سعيد النابودة رئيس مجلس الإدارة ومؤسس النادي، وهو أول فريق كرة سلة محترف في المنطقة تتسنى له المنافسة في دوري عالمي للمحترفين في كرة السلة. وسوف يبدأ النادي موسمه الافتتاحي في منافسات بعض مباريات رابطة ABA لكرة السلة، في سبتمبر 2024 مع سعيه للمشاركة في مباريات دوري (يوروليغ).

وتتميز "كوكا كولا أرينا" التي تم افتتاحها في عام 2019 بموقعها الفريد في قلب "سيتي ووك"، ومقومات وإمكانات مصممة وفق أفضل المعايير العالمية لاستضافة العروض الترفيهية والفعاليات الرياضية على مدار العام داخل قاعتها المغطاة والمكيفة بالكامل.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق من شهر يوليو الحالي عن الجدول الكامل لمباريات دوري رابطة ABA لكرة السلة على الموقع: www.coca-cola-arena.com إلى جانب معلومات حول الفرق المشاركة والتذاكر.

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