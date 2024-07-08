الأمريكي جون سينا يعلن اعتزال مصارعة المحترفين بعد موسم 2025

المصدر: أ ب

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أعلن الأمريكي جون سينا ​اعتزال مصارعة المحترفين بعد عقدين من وجوده في الحلبة.

أخبر المصارع الذي تحول إلى ممثل مشجعين خلال حدث أقيم في تورونتو، يوم الأحد، بأن موسم 2025 سيكون الأخير له.

وقال سينا للصحفيين بعد الحدث إنه يشعر جسديا بأنه "في نهايتي" لكن هذا لا يعني أنه يحتاج إلى أن ينأى بنفسه عن الرياضة التي يحبها، إذ ينوي المشاركة في الأعمال التجارية المرتبطة بالمصارعة.

سينا هو بطل دبليو دبليو إي (أكبر بطولة عالمية لمصارعة المحترفين) 16 مرة، وأحد نجوم أفلام الحركة في هوليوود.

وعد سينا الجماهير بجولة وداعية ونزال أخير ملحمي قبل إنهاء مشواره في عالم مصارعة المحترفين.

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