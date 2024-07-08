396 لاعباً في احتفالية «اليوم العالمي للريشة الطائرة»

المصدر: الفجيرة - البيان

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شارك 396 لاعباً ولاعبة في احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بدعم من الهيئة العامة للرياضة أول من أمس، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، إضافة إلى مشاركة لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص وعدد من الأبطال البارالمبيين من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وحضر فعاليات اليوم العالمي للريشة أحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، ونورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وسالم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وتضمنت الاحتفالية 234 مباراة و16 فعالية متنوعة والعديد من الأنشطة لمختلف الفئات العمرية التي تبرز مكانة الريشة الطائرة وما تحققه من تطور في الدولة على مستوى الانتشار واتساع قاعدة ممارسيها بفضل جهود اتحاد الإمارات للريشة الطائرة خلال السنوات الأخيرة. كما شهدت احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة الذي يصادف 5 يوليو من كل عام ورشة تعريفية بنظام الـتأهل إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجليس 2028، حاضر فيها خبراء من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

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