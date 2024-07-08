«الشارقة» يسيطر على الإمارات للشطرنج تحت 8 و10 سنوات

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل الستار على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج لفئتي تحت 8 و10 سنوات، للذكور والإناث، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة نادي دبي للشطرنج، ضمن الأجندة السنوية للنشاط المحلي.

وأحرز سيف علي محفوظ لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الأول في فئة تحت 8 سنوات، وفي فئة تحت 8 سنوات للإناث، فازت مريم خالد النعيمي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول، كما فاز صقر عيسى خميس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول في فئة تحت 10 سنوات، فيما فازت مريم خليفة القبيسي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول في فئة تحت 10 سنوات وهي اللاعبة الوحيدة في الفئتين التي تنجح في الفوز بجميع المباريات.

من جانبه، قال سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد: البطولة لها مكاسب كثيرة وفي مقدمتها اكتشاف المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير وستكون نواة للمنتخبات الوطنية قريباً.

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