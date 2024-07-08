بعثة الإمارات في الألعاب العالمية الشتوية «إيطاليا 2025» الأكبر في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن قطاع الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، برئاسة الدكتور شريف الفولي عن حصة دولة الإمارات في الألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها مدينة تورنيو الإيطالية خلال الفترة من 8 وحتى 16 مارس المقبل، حيث ستشارك دولة الإمارات ببعثة مكونة من 25 فرداً، منهم 11 لاعباً يشاركون في منافسات 5 رياضات وهي: التزلج الألبي، اختراق الضاحية، التزلج الفني، التزلج على الجليد، الجري على الثلج، وتعد تلك المشاركة لبعثة الإمارات هي الأكبر بين دول المنطقة.

يذكر أن، مدينة تورينو الإيطالية ستستضيف الألعاب الشتوية في 3 بلديات وهي باردونيكيا، سيستريير، براجيلاتو، بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة من 101 دولة، بالإضافة إلى 625 مدرباً و3000 متطوع، ومن المتوقع حضور 300 ألف متفرج، ويأتي الإعلان عن حصص الدول عقب كشف دولة إيطاليا عن شعار الألعاب وبدء الاستعدادات الجادة، لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل 4 سنوات، ولم تقم دورة الألعاب العالمية الشتوية في نسختها الأخيرة التي كان من المقرر إقامتها في كازان 2021 بسبب تفشي متحور كورونا في العالم.

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