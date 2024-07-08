باوليني تبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

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بلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة سابعة عالمياً، الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عقب انسحاب الأمريكية ماديسون كيز في المباراة أمس بسبب الإصابة.

وخرجت كيز (29 عاماً) المصنفة 12 عالمياً باكية في المجموعة الثالثة حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 5-5، بعدما كانت خسرت الأولى 3 - 6 وفازت في الثانية 7 - 6 . وستلعب باوليني مع حاملة لقب الولايات المتحدة الأمريكية الأخرى كوكو غوف الثانية أو مواطنتها إيما نافارو (17).

قالت الإيطالية «متأسفة جداً لها (كيز). الأمر محزن وكانت المباراة جيدة جداً، صعبة جداً، الكثير من التأرجح». وأضافت وصيفة النسخة الأخيرة من رولان غاروس «أشعر ببعض السعادة لكن أيضاً حزينة من أجلها لأنه من غير السهل الفوز بهذه الطريقة».

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