«مبارك مارين» يشارك في بطولات زوارق فورمولا 4

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مبارك البحرية المتخصصة في حلول الملاحة البحرية والسفن عن إطلاق وإشهار فريق رياضي بحري جديد باسم المؤسسة «مبارك مارين» للزوارق السريعة، لينافس في كبرى البطولات العالمية والقارية والمحلية التي تخص زوارق فورمولا 4.

وكشفت مجموعة «مبارك مارين» التي تأسست في دبي عام 1979 رعايتها لمشاركة بطلنا الصاعد والموهوب عبيد محمد مبارك، الذي تألق مؤخراً في بطولة الإمارات لزوارق فورمولا 4 في البطولة الأوروبية وبطولة العالم 2024 والمقررتين في السويد ثم النرويج خلال الفترة المقبلة.

ودشن المتسابق عبيد محمد مبارك رسمياً في دبي زورقه الجديد «مبارك مارين 7»، الذي سيظهر بعد أيام في بطولة أوروبا للزوارق السريعة «فورمولا 4»، التي تقام من جولتين ضمن مهرجان بحيرة سميدجباكن السويدية الدولي الذي يجمع أربع فئات من بينها سباق فورمولا 4 وذلك يومي 13 و18 يوليو الجاري.

مشاركة

ويخوض بطلنا عبيد محمد مبارك قائد زورق مبارك مارين 7 بعد نهاية المشاركة السويدية التحدي الثاني في جولته الأوروبية هذا العام، حيث سيتوجه إلى مدينة تونسبيرج النرويجية التي تحتضن منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 4»، خلال الفترة من 2 إلى 24 أغسطس المقبل

ويعد المتسابق عبيد محمد مبارك أحد المواهب الرياضية الصاعدة، حيث برز كبطل ومنافس من أول مشاركة في سباقات الزوارق السريعة «فورمولا 4» من خلال بطولة الإمارات، التي أقيمت بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية حيث حقق المركز الثاني في سباق أبوظبي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، فيما عانق المركز الأول في سباق الشارقة الذي أقيم منتصف شهر فبراير، ليؤكد موهبته الفذة وقدراته العالية مما شجعه على خوض التحدي الأكبر في البطولتين الأوروبية والعالمية.

اهتمام

من جانبه، قال جمعة عبيد مبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة مبارك البحرية: إشهار الفريق ورعاية المتسابق عبيد محمد مبارك يأتي في إطار اهتمام المجموعة بالرياضات البحرية ومن منطلق المسؤولية المجتمعية ورعاية المواهب الوطنية وتوفير أفضل الفرص لإبراز قدراتها من خلال المنافسة في كبرى البطولات والفعاليات العالمية، متمنياً التوفيق والنجاح لزورق المجموعة في المشاركات العالمية والمحلية مستقبلاً.

وقال المتسابق عبيد محمد مبارك إنه يتطلع إلى ظهور متميز في مشاركته الأوروبية الأولى في المنافسات البحرية مؤكداً أنه يحمل الطموح بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة خير تمثيل في المشاركة المرتقبة مستحضراً نجاحات أبطال الإمارات والتي رسمها سفراؤنا وخلدت نجاحات رائعة وكبيرة.

شكر

ووجه عبيد محمد مبارك الشكر الجزيل إلى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الذي وفر الدعم لكل المتسابقين من خلال إطلاق بطولة الإمارات «فورمولا 4»، التي أهلته ضمن كوكبة من المتسابقين ليكونوا متسابقين جاهزين لهذه المحافل مثمناً دعم الأندية البحرية في الدولة في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وكذلك المدربين بطلنا السابق أحمد السويدي وأسطورة سباقات فورمولا 1 الأمريكي سكوت جيلمان والنرويجي فرودي.

كما أشاد عبيد محمد مبارك برعاية مجموعة مبارك مارين التي هيأت له كافة التجهيزات وساعدته على استكمال كافة المتطلبات بما فيه الزورق الجديد الذي سيكون جاهزاً للمشاركة بالرقم 7 واللونين الأبيض والأخضر واللذين تم اختيارهما من ألوان علم دولتنا الحبيبة مثمناً جهود واهتمام جمعة عبيد مبارك الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وقال بطلنا الصاعد إن رياضة الزوارق السريعة استهوته كثيراً من بين الرياضات البحرية التي ولج عالمها من خلال سباقات الدراجات المائية، ليخوض في شهري ديسمبر وفبراير الماضيين سباقي أبوظبي والشارقة وينجح فيهما من الصعود إلى منصة التتويج في مركز الوصيف بالأولى والمركز الأول في الثانية ليزداد حبه وشغفه بهذه الرياضة للدرجة التي دفعته لتأسيس هذا الفريق.

وذكر عبيد محمد مبارك أنه حرص في الفترة الماضية على التدرب بشكل مستمر بعدما زار النرويج في شهر مايو لإجراء التجارب على الزورق الجديد المصنوع في أوروبا كما خضع لاختبارات فنية من إدارة فيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لاختيار متسابقين جدد حيث يشعر بحماس كبير لتحقيق نجاحات جديدة على الصعيد العالمي.

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