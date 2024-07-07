باوليني تتأهل لدور الثمانية في ويمبلدون إثر انسحاب كيز

المصدر: وكالات

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تأهلت جاسمين باوليني، وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة، إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى بعدما اضطرت ماديسون كيز للانسحاب خلال مباراتهما في دور الستة عشر اليوم الأحد بسبب ما يشتبه في أنه إصابة في أعلى الفخذ، وذلك عندما كانت اللاعبتان متعادلتين 5-5 في المجموعة الثالثة.

وفي المباراة التي أقيمت تحت سقف مغلق بسبب هطول الأمطار، بدت كيز قريبة للغاية من التأهل لدور الثمانية عندما بدأت ضربات الإرسال وهي متقدمة 5-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة، لكنها أمسكت بأعلى الفخذ الأيسر عقب كسر إرسالها مباشرة.

واستدعت الأمريكية كيز المصنفة 12 مدربها في الشوط التالي ثم خرجت من الملعب لتلقي العلاج وعادت لتستأنف اللعب وفخذها ملفوف برباط طبي.

وبعد مواصلة اللعب، بدأت كيز في البكاء لدى تراجعها 15-40، ورغم أن اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما أنقذت أول نقطة كسر إرسال بضربة خلفية مذهلة، انخرطت في البكاء مجددا بعد أن خسرت إرسالها إثر خطأ مزدوج.

وظهرت معاناة كيز من الألم بوضوح خلال مشيها على أرض الملعب بين النقاط، ولم تصمد كثيرا بعدها إذ أشارت إلى انسحابها وتوجهت إلى الشبكة لتعانق منافستها الإيطالية وهي تبكي.

وحققت الإيطالية باوليني المصنفة السابعة صحوة بعد تأخرها 5-1 في المجموعة الثانية ومددتها إلى شوط فاصل، وقد انسحبت كيز عندما كانت النتيجة 6-3 و6-7 و5-5 لباوليني.

وقالت باوليني التي لم يسبق لها تحقيق أي فوز على الملاعب العشبية في بطولات المحترفات قبل العام الجاري، للجماهير الحاضرة في الملعب "أشعر بالأسف من أجلها. إنهاء المباراة بهذه الطريقة هو أمر محزن. لعبنا مباراة جيدة حقا. كانت مباراة صعبة للغاية وشهدت الكثير من لحظات الصعود والهبوط.

"أشعر بالسعادة بعض الشيء، لكنني حزينة أيضا من أجلها لأن حسم المباراة بهذا الشكل ليس سهلا.

"كانت مباراة متقلبة. بدأت بشكل جيد حقا وكنت أتمتع بتركيز كبير على الملعب لكنها بطلة عظيمة وقد رفعت مستواها... كنت أحث نفسي على الصمود. في النهاية أعلم أنها انسحبت، لكنني أصبحت الفائزة هنا".

وأضافت باوليني (28 عاما) التي أصبحت خامس إيطالية تصعد لدور الثمانية في ويمبلدون في حقبة البطولات المفتوحة، وقد عادلت أفضل إنجاز للاعبات إيطاليا في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية "أتمنى أن تكون الجماهير قد استمتعت بالمباراة".

وتلتقي باوليني في دور الثمانية مع الفائزة في مباراة دور الستة عشر بين كوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة وإيما نافارو المصنفة 19.

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