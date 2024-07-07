تواصل منافسات الهجن بميدان الذيد

المصدر: وام

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تواصلت “اليوم” على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، منافسات سباق سن الفطامين التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن بحضور عدد كبير من ملاك ومحبي الهجن.

تضمن السباق إقامة 24 شوطا لسن الفطامين 8 أشوط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة و"شوطان "بدون “علاج” لأهل الذيد لمسافة 1500 متر.

وفاز بالشــوط الأول ( بدون عـلاج ) “شواهين” لـ عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي وبالشـــــــوط الثاني ( بـدون عـلاج ) “سكر” لـ مطر عبيد الطنجي و بالشــــــــوط الثالث “هملولة” لـ سعيد سالم عبيد العامري بزمن وقدره 2:08:47 ( أفضل توقيت ).

كما فاز بالشــــــــوط الرابع “شاهين” لـ راشد عبدالله حميد الخاطري وبالشــــــــوط الخامس “دهشة” لـ حمد حسن علي القيادي وبالشـوط السادس “الشامخ” لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي وبالشــــــــوط السابع “زعفرانة” لـ سعيد سالم عبيد بالعامري وبالشــــــــوط الثامن “شاهين” لـ علي حمود ماجد الكتبي .

ونال الشــــــــوط التاسع “ريماس” لـ خليفة علي حمد الكتبي والشــــــوط العاشر “شاهين” لـ سعيد راشد سالم دغشي والشــــــوط الحادي عشر “العبور” لـ محمد عبيد عبيد النعيمي والشــــــوط الثاني عشر “هياض” لـ محمد عبيد عبيد النعيمي، والشــــــوط الثالث عشر “عجايب” لـ سعيد راشد سالم العيب والشـــــــوط الرابع عشر “رمز” لـ محمد راشد سويدان الكتبي .

كما نال الشــــــوط الخامس عشر “نجاح” لـ عبدالوهاب الهي بخش غلام الشلوبي والشــــــوط السادس عشر “الظبابي” لـ بطي محمد بن غثيو الكعبي والشــــــوط السابع عشر “الشاهينية” لـ مصلح سعيد حمد المنصوري والشـــــوط الثامن عشر “لهب” لـ عبدالله سالم بن رويجده الكتبي والشـــــوط التاسع عشر “فن” لـ سلطان سيف سلطان الطنيجي والشـــــوط العشرين “تكتيك” لـ مكتوم إبراهيم يوسف الطنيجي.

أما أشــواط الصـعــوب، فقد فاز بالشـــــوط الحادي والعشرين “والهلا” لـ شملان جمعة شملان الطنجي وبالشـــــوط الثاني والعشرين “مياس” لـ حران محمد عبدالله بن هويدن الكتبي وبالشوط الثالث والعشرين “نشلة” لـ جمال سعيد سالم المشطي وبالشوط الرابع والعشرين "صايب" لـ شطيط مصبح مسحار الكتبي.

وقال سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن إن سباقات سن الفطامين ساهمت بشكل كبير في الحفاظ الموروث التراثي المهم المتعلق برياضة سباقات الهجن وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال.

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