وفد جامعة " تسنغهوا "الصينية يشيد بإمكانيات وقدرات الشارقة لرياضة المرأة

المصدر: البيان

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تستضيف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وفداً علمياً متخصصاً يمثل جامعة " تسنغهوا " الصينية، إحدى أهم المراكز العلمية المتخصصة على مستوى العالم، وذلك في إطار الاستفادة من نهج الجامعة المتطور في مجال إدارة المؤسسات والاندية الرياضية

ضم الوفد الصيني كل من دكتورة ليلي المدربة العامة في مركز توظيف الطلاب بالجامعة، ورئيسة قسم الاستشارات، والدكتور لي شو أستاذ الهندسة الالكترونية وخبير الذكاء الاصطناعي بالجامعة، والدكتور جمال سون المتخصص في الدراسات الشرق أوسطية.

كانت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في استقبال الوفد الصيني فور وصوله إلى مقر المؤسسة، بحضور كل من موزة الشامسي مدير المؤسسة، واليازية السويدي رئيسة شعبة الإعداد والمتابعة الفنية، ومي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بجانب مسؤولي الأقسام.

ورحبت المحمود بوفد جامعة تسنغهوا ، واعتبرت زيارة ممثلي الجامعة مهمة ومفيدة في إطار تبادل الخبرات وبناء جسور من لعلاقات والتعاون الإيجابي بين المؤسسة والجامعة.

ثم قامت سعادتها باستعراض إمكانيات وقدرات وأهداف المؤسسة، وما تحظى به من مكانة رياضية ومجتمعية بإمارة الشارقة بوجه خاص وعلى مستوى دولة الإمارات بوجه عام.

وتمنت أن تحقق الزيارة كل أهدافها المرجوة التي من أهمها تطور الجوانب الفنية والإدارية الممكن الاستفادة منها في رياضة المرأة في الشارقة، وتطوير منهج رياضة الأطفال على مستوى مراكز الطفل بالإمارة لإثراء المشروع التكاملي معهم, والاستفادة من منهج الجامعة المتطور في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومن الخبراء الزائرين في الاطلاع على خطط المؤسسة في هذا المجال

وكانت المؤسسة أعدت برنامج خاص لزيارة الوفد الصيني، يتضمن زيارة كافة منشآت المؤسسة، في مقدمتها تفقد المبنى الرئيسي للمؤسسة والنادي، ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمنطقة الفلاح، والمركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي بالشارقة.

وتخللت الزيارة مجموعة من الاجتماعات، منها اجتماع مع قسم الطب الرياضي في مركز الشارقة الأولمبي للمرأة، وجولة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وزيارة مركز الطفل للتعليم والترفيه في القرائن. كما تم اصطحاب الوفد في العديد من الزيارات لأهم المعالم السياحية في الإمارة الباسمة.

وفي الختام أبدى وفد الجامعة الصينية إعجابه وتقديره لما وجده من إمكانيات وتطور كبير، وبما حظى به من حفاوة وتقدير كبيرين خلال فترة زيارته ، متمنياً بناء علاقة تعاون وشراكة في المستقبل القريب بين الجامعة وكل من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة.

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