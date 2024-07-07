"الإمارات القابضة" للدراجات يشارك في طواف إيطاليا للسيدات

المصدر: وام

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أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية عن تشكيله المشارك في سباق جيرو ديتاليا للسيدات بإيطاليا من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

ويشهد سباق جيرو ديتاليا للسيدات، أحد أهم السباقات العالمية، 8 مراحل تبدأ من بريشيا وتنتهي في لاكويلا، وتغطي مساراً مختلطاً.

وينظم سباق هذا العام RCS Sport، وهي الجهة المنظمة لسباق جيرو ديتاليا للرجال وطواف الإمارات.

ويمثل فريق الإمارات القابضة (ADQ) نخبة من عضوات الفريق وهن ألينا أمياليوسيك، وكيارا كونسوني، وإليونورا جاسباريني، وليزي هولدن، وإريكا ماجنالدي، وسيلفيا بيرسيكو، ودومينيكا ولودارشيك، والتي سترتدي قميصها الجديد كبطلة بولندا، بقيادة شيري بريدهام وأليخاندر، وجونزاليس تابلاس، وعايدة نونيو، المديرين الرياضيين لفريق الإمارات القابضة (ADQ).

وقالت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة (ADQ):"نتطلع إلى سباق جيرو ديتاليا للسيدات، ونشعر بالثقة في أن لاعبات الفريق ستقدم أداءً متميزاً، ويجمع فريق الإمارات القابضة (ADQ) لاعبات من جنسيات وخلفيات متنوعة.

ويضم فريق الإمارات القابضة (ADQ) بطلتين تشاركان في الجوري، حيث توجت دومينيكا ولودارشيك مؤخراً ببطولة الطريق في بولندا، لتضمن فوزها الأول بقميص فريق الإمارات القابضة (ADQ) في البطولة الوطنية البولندية، إذ كان أداء ولودارشيك ملهماً في السباق، بعد التغلب على بداية صعبة للموسم، ويعد هذا الانتصارعلامة فارقة في مسيرتها الرياضية.

كما تم تتويج أنستازيا كاربوناري بطلة لاتفيا الوطنية لسباق الطريق للعام الثالث على التوالي.

وقدمت إليونورا جاسباريني، بطلة إيطاليا للسيدات تحت 23 عاماً، أداءً استثنائياً في سباق شاق يبلغ طوله 130 كيلومتراً بين فلورنسا وسكاربيريا، واحتلت المركز الثالث في الترتيب العام وفازت بلقب السيدات تحت 23 عاماً .

وفازت كارلين سوينكلز بالمركز الثاني في المرحلة الرابعة من سباق لوتو تورينجن للسيدات، حيث خسرت المركز الأول بفارق ضئيل.

وفازت لارا جيليسبي من فريق الإمارات القاري بسباق أنتويرب بورت للسيدات في بلجيكا وبمرحلتين في طواف المتوسط "جيرو ديل ميديتيرانيو" في روزا.

وتم اختيارها في فريق الجولة العالمية .

وتتواجد الدراجة الإماراتية صفية الصايغ أيضاً في إيطاليا لدعم زميلاتها في الفريق، والاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

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