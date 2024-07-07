571 لاعباً في بطولة «الإمارات للكيك بوكسينج» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تختتم منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، اليوم، والتي انطلقت أول من أمس، بمشاركة 571 لاعباً ولاعبة من 41 نادياً على مستوى الدولة، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في صالة «سبيس 42» بشاطئ الراحة بأبوظبي.

حضر وتابع منافسات اليوم الأول علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وخالد السويدي عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد ووفد من الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج «الواكو». وتقام البطولة ضمن أجندة فعاليات اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، التي تهدف إلى دعم وتطوير قاعدة اللعبة، ورفع مستويات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، وتقام اليوم الأحد منافسات اليوم الختامي بنزلات الدور النهائي بتمام الساعة 12 ظهراً وتختتم عند الساعة 6 مساء.

وقال فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: تمثل بطولة الإمارات للكيك بوكسينج محطة مهمة لاتحاد اللعبة وللأندية ولكافة المشاركين، لقيمتها الكبيرة ودورها في دعم خططنا المتواصلة لاكتشاف المواهب الواعدة والوقوف على المستويات الفنية لقاعدة اللعبة والعمل على توسيع نطاقها ونشر ثقافتها في المجتمع، بما يدعم برامج الاتحاد وفرص إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيراتهم.

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