التونسية أنس جابر تودع بطولة ويمبلدون

المصدر: وكالات

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ودعت التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا منافسات بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثالث، اليوم السبت.

وأنهت أنس مشوارها بالخسارة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي حسمت المجموعة الأولى لصالحها بسهولة بنتيجة 6 / 2.

وواجهت اللاعبة الأوكرانية صعوبة أكبر في المجموعة الثانية لكنها هزمت أنس جابر بنتيجة 7 / 6 (7 / 4).

وتأهلت إلينا سفيتولينا للدور الرابع لتواجه الصينية وانج شينيو التي فازت على البريطانية هارييت دارت بنتيجة 2 / 6 و7 / 5 و6 / 3.

وفي وقت سابق تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو بسهولة للدور الرابع في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات جراند سلام هذا العام.

وصعدت أوستابينكو بفوزها على الأمريكية برناردا بيرا بنتيجة 6 / 1 و6 / 3 اليوم السبت.

وتنتظر اللاعبة اللاتفية في الدور القادم مواجهة قوية بين الفائزة من مباراة البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا ضد الكازاخية يوليا بوتنسيفا.

وبسهولة أيضا تأهلت التشيكية باربورا كرجتشيكوفا بعد انسحاب الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو قبل استكمال المجموعة الثانية.

وفازت اللاعبة التشيكية بنتيجة 6/صفر في المجموعة الأولى، وتقدمت بنتيجة 4 / 3 في المجموعة الثانية قبل انسحاب نظيرتها الإسبانية.

وتلتقي باربورا كرجتشيكوفا في الدور القادم مع الفائز من مواجهة الأمريكية دانييل كولينز ضد البرازيلية بياتريس حداد مايا.

وفازت أيضا الروسية آنا كالينسكايا على مواطنتها ليودميلا سامسونوفا بنتيجة 7 / 6 (7 / 4) و6 / 2 لتتأهل أيضا للدور الرابع.

وستلعب كالينسكايا ضد الفائز من مباراة الكازاخية يلينا ريباكينا ضد الدنماركية كارولين فوزنياكي.

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