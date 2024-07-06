دراج فريق الإمارات دييغو أوليسي يفوز بالمرحلة الثالثة من سباق النمسا "Tour of Austria"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز دراج فريق الإمارات الإيطالي دييغو أوليسي بالمرحلة الثالثة من جولة سباق النمسا الـ 73 "Tour of Austria"، مساء أمس، في مدينة سالزبورغ، وانتزع القميص الأحمر لصدارة السباق.

واحتل النمساوي فيليكس جروسشارتنر، دراج فريق الإمارات، المركز الثالث، بعد الدراج الأمريكي ماجنوس شيفيلد الذي فاز بالمركز الثاني في نهاية المرحلة الثالثة، التي امتدت لمسافة تزيد عن 153 كيلومتراً، وبدأت في مدينة "شلادمينج" إلى "سانت يوهان البندورف"، التي تقع على ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر.

خاض الدراجون المتسابقون في المرحلة الثالثة من سباق النمسا، 3 تصنيفات لسباق السرعة وثلاثة تصنيفات جبلية، ويتصدر الإيطالي دييغو أوليسي، دراج فريق الإمارات، الترتيب العام بعد إنتهاء مراحل السباق الثلاث السابقة، ويحتل النمساوي فيليكس جروسشارتنر دراج فريق الإمارات المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز