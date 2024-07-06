الإماراتية علياء عبدالسلام تشارك في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا 4»

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام ممثلة فريق «2050» في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا 4» التي تقام في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

وتختتم علياء عبدالسلام مرحلة التجارب في نادي أبوظبي للرياضات البحرية الأسبوع المقبل، استعداداً للسفر إلى العاصمة النرويجية أوسلو 25 يوليو الجاري، للمشاركة في البطولة.

وأثنت المتسابقة علياء عبدالسلام على جهود اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في توفير البيئة المحفزة للاستعداد، وجميع المتطلبات الداعمة لوجودها في بطولة النرويج، كأول فتاة إماراتية تشارك في مثل هذا النوع من السباقات، بعد حصولها على الرخصة الدولية للقيادة رسمياً في سباقات الزوارق السريعة بمختلف البطولات والمشاركة في منافسات «الفورمولا 4».

وأوضحت علياء عبدالسلام «23 عاماً» أن الطموحات كبيرة للفتاة الإماراتية بفضل الجهود الملموسة في تمكينها من القدرات التنافسية التي تسهم في تطوير مهاراتها، وتحفيزها لرفع علم الإمارات في المحافل الخارجية.

وأضافت: «إن المرأة الإماراتية أثبتت وجودها في المجالات كافة، وقدرتها على تحقيق الإنجازات، وهي تحظى بالتشجيع، معربة عن أملها بأن تكون مشاركتها في سباقات زوارق «الفورمولا 4» دافعاً للعديد من المتسابقات مستقبلاً».

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