234 لاعباً ولاعبة يشاركون في فعاليات «اليوم العالمي» للريشة الطائرة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مشاركة نحو 234 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين في فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة، اليوم، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة.

وأثنت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، على جهود اللجنة الأولمبية الوطنية في كل البرامج التطويرية للعبة، والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، واتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز