شباب الأهلي يستضيف الفنون القتالية المختلطة للناشئين اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم، منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وتمثل البطولة ثالث منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم 2024 لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يمهد الطريق أمام مجموعة من النزالات الحماسية الحافلة بالتشويق فيما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 120 ألف درهم.

وتضم قائمة المشاركين مجموعة من أبرز أندية وأكاديميات الدولة، على رأسها أكاديمية أدما، ونادي شباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتيم نوجيرا دبي، فضلاً عن عدد من الأكاديميات الخاصة.

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الاتحاد يواصل القيام بدوره المحوري في نشر وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى الدولة من خلال الاستثمار في المواهب الشابة، وتوفير أفضل المنصات التي تساهم في صقل قدراتهم ومواهبهم ورسم ملامح مسيرتهم الاحترافية المستقبلية، لافتاً إلى أن اتساع نطاق المشاركة في هذه النسخة من قبل اللاعبين والأكاديميات يعد مؤشراً قوياً على الشعبية المتزايدة التي تحظى بها هذه الرياضة.

وأضاف أن البطولة تمثل خطوة مهمة في تطوير وتأهيل الرياضيين الشباب، وتتيح لهم فرصة اكتساب الخبرات عبر الاحتكاك مع لاعبين يتمتعون بإمكانات عالية.

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