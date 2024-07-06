تعاون بين «الإقامة وشؤون الأجانب» ومجلس دبي الرياضي لتوفير بيئة رياضية للعمال

المصدر: دبي - وام

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وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومجلس دبي الرياضي، اتفاقية لدعم التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الأدوات والإمكانات المتوفرة وتوظيف قدرات وخبرات الكوادر البشرية، والأجهزة الفنية والتقنية، والخبرات العملية التراكمية لدى كل منهما.

وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج وفعاليات رياضية مشتركة، للفئات العمالية بصورة مستمرة، والعمل على توفير بيئة رياضية مستدامة للعمال.

إضافة إلى نشر ثقافة التطوع وترسيخ وتنويع مجالات التعاون في الأحداث والفعاليات الرياضية ضمن مبادرة «التطوع الرياضي»، فضلاً عن التنسيق المستمر بين الطرفين بشأن الأحداث الرياضية على مستوى الإمارة.

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