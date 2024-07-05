مهرجان دبا الرياضي للياقة البدنية وكمال الأجسام 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أكد علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام، أن مهرجان دبا الرياضي لبناء الأجسام والذي تستضيفه الفجيرة خلال الفترة من 18 حتى 21 يوليو الجاري، يأتي في واجهة البطولات التي يشرف على تنظيمها ويدعمها فنياً اتحاد بناء الأجسام من أجل استكشاف لاعبين للمنتخب الوطني الأول والشباب، إضافة لتوفير فرص ثمينة من أجل الاحتكاك مع نخبة اللاعبين الدوليين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة المنظمة برئاسة سالم خميس الصريدي، واقيم في مقر الاتحاد في دبي، بحضور فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس ادارة الاتحاد، و الصربي فلاديسلاف ريغكين الأمين العام للاتحاد الدولي لأقوى رجل، وعبدالمجيد يزبك السكرتير الفني للاتحاد، وممثلي وسائل الاعلام المحلية..

وقدم سالم الصريدي، الشكر الى مجلس ادارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للثقة والدعم الذي أسهم أن تكون البطولة من البطولات الأساسية في اجندة الاتحاد، مبيناً أنه تم اختيار الفجيرة لاقامة المنافسات لما تتمتع بها من بنية تحتية مميزة فضلاً عن كونها وجهة رياضية مميزة في مختلف الرياضات وخصوصا في بناء الأجسام، كاشفاً عن القيمة الاجمالية للبطولة مبينا انها تبلغ نحو 700 الف درهم منها 180 الف درهم كجوائز مادية للفائزين، اضافة الى الجوائز الفنية، مثمنا جهود الرعاة «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»، ومجموعة اولمب للمكملات الغذائية، والوادي الاخضر للاستشارات الهندسية، وصالة اولمبيا العالمية، وصالة فينيوم جيم، والمجمع الرياضي الاماراتي»، ووصف دورهم بالاستراتيجي لتأمينه استدامة اقامة البطولات طوال السنوات الست الماضية.

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