«الأميري» يحصل على رخصة تدريب كرة اليد للمستوى الثالث

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصل المدرب الوطني إبراهيم الأميري مساعد مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة، مساعد مدرب منتخب الإمارات للشباب والناشئين لكرة اليد على شهادة رخصة تدريب كرة اليد للمستوى الثالث «C»، بختام دورة مدربي كرة اليد الرخصة الدولية التي نظمها مركز التدريب والتطوير بالاتحاد البحريني لكرة اليد وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة اليد خلال الفترة من 26 يونيو حتى 3 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 40 مدرباً من المنطقة الخليجية والعربية.

شهد ختام الدورة وقام بتسليم الشهادات التدريبية للناجحين كل من: الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، وبدر الذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، وعلي إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعبد الرزاق خليل رئيس مركز التدريب، والعديد من المسؤولين والمهتمين بهذه اللعبة، إلى جانب المحاضرين الدكتور نبيل طه وعصام عبدالله وعلي العنزور والمشاركين بالدورة.

من جهته، أعرب إبراهيم الأميري، عن سعادته بحصوله على الشهادة والتي أكملت منظومة التدرج في سلم درجات التدريب، مؤكداً حرصه على المشاركة في عالم التدريب الذي أصبح علماً متنامياً لا حدود له وأصبحت كرة اليد لا تعتمد على التدريب التقليدي بقدر ما تبنى على أساس علمي صحيح يشمل جوانب عديدة لإيصال اللاعب إلى المستوى المطلوب.

كما تقدم إبراهيم الأميري بجزيل الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات لكرة اليد، لحرصه على دعم المدربين وإفساح المجال لهم للمشاركة في دورات الإعداد والصقل، من أجل رفع قدراتهم الفنية لنقلها على أرض الواقع للاعبين، كما شكر مجلس إدارة نادي مليحة برئاسة محمد سلطان الخاصوني لتجديد الثقة بمواصلة مهمته كمساعد مدرب للفريق بالنادي، وتثمين الدور الكبير الذي قدمه الاتحاد البحريني لكرة اليد من حسن الضيافة والاستقبال، وختم شكره للمحاضرين الذين أثروا الدورة بخبراتهم الكبيرة.

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