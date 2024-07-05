وفد طلاب جامعة جورج تاون يزور «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من طلاب جامعة جورج تاون الأمريكية في دبي نادي دبي لأصحاب الهمم والذي اطلع على الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي والخدمات الذي يقدمها لأصحاب الهمم.

وقدم طلاب الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بالجامعة جهازاً طبياً متطوراً لخدمة «أصحاب الهمم» بالنادي لتنشيط الدورة الدموية وضمور العضلات كجزء من مادة الأخلاق التي تطرحها الجامعة ضمن برنامج الماجستير في إطار المسؤولية المجتمعيّة كمشروع مجتمعي مستدام بحضور ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم وممثلي «هيلث ون» الشركة الكورية المصنعة للجهاز، وتعرف الوفد من العصيمي على مبادرات النادي المختلفة وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية

وأشاد العصيمي بالمبادرة التي ترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تعزيزاً للتعاون بين الطلاب والنادي وفق أحدث الرؤى العلمية بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما وصولاً إلى الغاية المبتغاة

وقال: إن اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم أهلهم للدمج الكامل في المجتمع من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات وترك بصمات بارزة في كافة المجالات.

من جانبها، أكدت حميدة الخلصان عضو الوفد أن دبي لأصحاب الهمم يعتبر من الأندية النموذجية التي بلغت العالمية بإنجازاتها مبينة أن إرادة أصحاب الهمم مفخرة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من الإمارات، وقالت: تتميز الإمارات ودبي بمكانتيهما في ترسيخ مبادئ دمج أصحاب الهمم مع كافة أطياف المجتمع وتأكيد دورهما المجتمعي الكبير.

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