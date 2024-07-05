57 متسابقة في تمهيدي بطولة حمدان بن زايد لرماية السيدات بالظفرة

المصدر: الظفرة - وام

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أعلن نادي الظفرة للرماية مشاركة 57 رامية في منافسات تمهيدي النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22» لفئة السيدات.

ويستضيف نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة فعاليات البطولة، انطلاقاً من الأدوار التمهيدية لاختيار المتأهلات إلى النهائي المقرر 3 أغسطس المقبل.

وأكد ناصر أحمد العلي، مدير نادي الظفرة للرماية، أن شغف المشاركات بفعاليات الرماية النسائية، والمستويات المتطورة في مرحلة الدور التمهيدي، والمنافسة على تحقيق النتائج الجيدة من المؤشرات المهمة على تميز البطولة بعد نجاح بطولتي الرجال والناشئين الشهر الماضي، مشيراً إلى استمرار جهود النادي الداعمة لتمكين المرأة في هذه اللعبة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

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