«الأولمبية الوطنية» تكشف اليوم تفاصيل مشاركة الإمارات في أولمبياد باريس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تكشف اللجنة الأولمبية الوطنية تفاصيل مشاركة وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقررة خلال الفترة بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل.

وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد صباح اليوم في متحف الشندغة بدبي.

وتشارك الإمارات في أولمبياد باريس في 5 ألعاب رياضية تشمل الدراجات الهوائية والفروسية (قفز الحواجز) والجودو والسباحة وألعاب القوى، فيما تضم قائمة الرياضيين 14 لاعباً ولاعبة تتقدمهم صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، ورباعي منتخب قفز الحواجز المتكون من محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، و6 لاعبين من منتخب الجودو هم نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم.

وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم، إضافة إلى بطاقتين حصلت عليهما الإمارات من الاتحاد الدولي للسباحة للسباحين يوسف المطروشي ومها الشحي وبطاقة ثالثة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتعد المشاركة الإماراتية في أولمبياد باريس ثاني أكبر مشاركة في تاريخ الألعاب الأولمبية بعد أولمبياد لندن 2012، الذي سجل مشاركة 32 لاعباً ولاعبة في 7 ألعاب هي كرة القدم، ألعاب القوى، الشراع، الرماية، السباحة، رفع الأثقال والجودو.

وحققت الإمارات ميداليتين في تاريخ مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب الأولمبية، الأولى إذ أحرز الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم الميدالية الذهبية في الرماية (الحفرة المزدوجة) في أولمبياد أثينا عام 2004، وجاءت الثانية عن طريق سيرجيو توما صاحب برونزية الجودو في ريو دي جانيرو 2016.

وهذه المرة الحادية عشرة التي تشارك فيها الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية في تاريخها، بينما كانت الأولى في عام 1984 في أولمبياد لوس أنجليس عندما شاركت الإمارات في رياضة واحدة هي ألعاب القوى بـ 8 عدائين، وجاءت المشاركة الثانية في أولمبياد سيؤول في 1998 بـ 12 لاعباً بواقع 6 دراجين و6 عدائين واستمرت مشاركة رياضيينا في الأولمبياد بشكل مستمر وفي رياضات مختلفة أبرزها الرماية وألعاب القوى والدراجات الهوائية.

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