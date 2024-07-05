المرزوقي يفتتح «الإمارات الفردية للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح عبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للفئات المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات، للذكور والإناث.

والتي تستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري وذلك بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة والتي تشهد مشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 أندية، بحضور سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني وعثمان موسى رئيس الجهاز الفني لنادي دبي للشطرنج وسعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى في مسابقة الرجال عن فوز عمار السدراني لاعب الفجيرة على عبدالله محمود لاعب نادي دبي للشطرنج، وحمدان الحمد لاعب أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على حمد البلوشي لاعب نادي دبي للشطرنج، وإبراهيم سلطان لاعب نادي دبي على محمد العلي لاعب الفجيرة للشطرنج، وعبد الرحمن الطاهر لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج على زميله في النادي نفسه، سلطان جابر الزرعوني، وخليفة البلوشي لاعب دبي على زميله مسفر المسافري.

وأسفرت نتائج الطاولات الأولى في بطولة السيدات عن فوز وافية درويش لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على لؤلؤة خليفة الحمادي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وأحلام راشد لاعبة نادي دبي على زميلتها في النادي نفسه زينب محمد خالد، وعائشة سرحان المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على عائشة الزرعوني لاعبة نادي دبي للشطرنج.

فيما تعادلت هلا جمال لاعبة نادي دبي مع عائشة سيف العلي من نادي فتيات الشارقة، وفازت حنان خليل من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على حنين جمال لاعبة نادي دبي للشطرنج.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات، للذكور، فاز صقر عيسى من نادي الشارقة للشطرنج والثقافة على خليفة المهيري لاعب نادي دبي، واسكندر البلوشي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على خالد وليد لاعب نادي دبي، وسيف العفيفي من نادي أبوظبي على خلفان عمر من نادي دبي.

وحمدان العلي من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على مكسيم العلي لاعب نادي دبي، وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، فازت عائشة العلي على مريم الفهيم وعائشة الكتبي على نورة الأميري، وتعادلت فرح البلوشي مع سارة المرزوقي، وفازت سارة العلي على فاطمة الشامسي.

وفي مسابقة تحت 8 سنوات للذكور، فاز عبدالرحمن العلي على منيف الكعبي ومحمد الحمودي على أحمد الزاحمي وأحمد الزعابي على محمد النقبي.

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