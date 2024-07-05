انطلاق بطولة أبوظبي لكرة السلة الثلاثية المجتمعية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً منافسات المرحلة الأولى من بطولة أبوظبي لكرة السلة الثلاثية المجتمعية، التي تقام على هامش فعاليات صيف أبوظبي الرياضي في مركز أدنيك أبوظبي خلال عطلة نهاية كل أسبوع حتى 28 من يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 60 فريقاً من الرجال والسيدات، وبمجموع جوائز نقدية يصل إلى 72 ألف درهم إماراتي.

وتأتي البطولة انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع وفتح أبواب المشاركة أمام جميع عشاق ولاعبي كرة السلة من جميع أنحاء الإمارات، علماً أن باب التسجيل ما زال مفتوحاً لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في مراحل البطولة البالغ عددها 4 مراحل.

والتي ستقام جميعها قبل استضافة بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية على مدار يومي 26 – 27 أكتوبر المقبل. من جانبه أكد طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية تنظيم البطولة المجتمعية لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة على جوائز قيمة، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على الاستفادة من تنظيم بطولات مجتمعية على هامش البطولات العالمية التي تستضيفها أبوظبي على مدار السنة، لتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية.

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