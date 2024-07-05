مجلس إدارة دبي البحري يناقش تحضيرات الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

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وجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع الرياضي في دبي بصفة عامة والرياضات البحرية بوجه خاص، ما أسهم في التميز والريادة على المستويات كافة بصورة تعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً عالمياً مشعاً بالرياضة.

وثمن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اهتمام ومتابعة المسؤولين في مجلس دبي الرياضي، من خلال تحفيز وتشجيع الأندية الرياضية في الإمارة لتحقيق التميز والريادة والدفع بالمنظومة الرياضية في دبي لمزيد من الإنجازات على كل المستويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري الرابع لمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور كل من سيف جمعة السويدي، نائب الرئيس، والأعضاء: خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي للنادي.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والأجندة المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها تقرير الأداء للنادي، الذي قدمه أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي للنادي، خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الذي انعقد مؤخراً وحظي بإشادة وتقدير كبيرين.

تحضيرات

وناقش مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الاجتماع، التحضيرات والتجهيزات للموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025، وسبل الارتقاء بالفعاليات ومواصلة التميز في تنظيم واستضافة الفعاليات، ومن بينها الأحداث العالمية المرتقبة في روزنامة الموسم، وأهمها الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» 2024، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 6 - 8 ديسمبر المقبل كمسك ختام لموسم البطولات في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي أم».

وتمنى مجلس إدارة نادي دبي الدولي، للرياضات البحرية التوفيق لمتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» زورق فيكتوري 7، بقيادة الثنائي سالم العديدي، وعيسى آل علي، والذي يتأهب للسفر إلى إيطاليا للمشاركة في الجولة الثانية المقررة في مدينة باليرمو - سيسلي خلال الفترة من 19 - 21 يوليو الجاري.

وأسند مجلس إدارة النادي رئاسة وفد النادي في الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» لعضو مجلس إدارة النادي محمد عبدالله حارب الفلاحي، الذي سيكون موجوداً إلى جانب الجهازين الفني والإداري للفريق من أجل مساندة الفريق في إطار جهود مجلس الإدارة لتحفيز المتسابقين وتوفير أفضل الظروف والأجواء من أجل تحقيق التميز.

واستعرض الاجتماع النتائج التي سجلها فريق فيكتوري في الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1» التي جرت في مدينة أولبيا الإيطالية، وواجه خلالها الفريق ظروفاً فنية لم تسعف زورق فيكتوري 4، بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك المنافس على الصدارة من إكمال السباق، بينما أنهى زورق فيكتوري 3، بقيادة بطلنا أحمد الفهيم السباق في المركز السابع.

ووجه مجلس إدارة النادي في الاجتماع، الجهازين الإداري والفني لفريق الفيكتوري بمضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة من أجل تجهيز زوارق الفيكتوري بشكل أفضل للاستمرار في مشوار البطولة العالمية، حيث يحتل زورق فيكتوري 4 المركز الثالث بنهاية الجولة الثالثة برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني زورق فيتنام 1، و15 نقطة عن المتصدر زورق الشارقة 17.

وأشاد مجلس الإدارة في الاجتماع، بجهود إدارة الشؤون الرياضية في النادي التي تعمل على تنفيذ برامج وفعاليات متميزة في الموسم الجديد، وتوفير فرص نجاح الموسم الجديد 2024 - 2025 الذي سيشمل للمرة الأولى حدثاً فريداً يخص شريحة أصحاب الهمم يتمثل في بطولة الشرق الأوسط للأولمبياد الخاص في رياضة الشراع الحديث التي تقام للمرة الأولى على مستوى الخليج والشرق الأوسط بمشاركة واسعة بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع الحديث والأولمبياد الخاص الإماراتي خلال الفترة من 2 - 6 أكتوبر المقبل.

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جدير بالذكر أن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2024 - 2025 ستنطلق في شواطئ دبي 21 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى موعد انطلاق النسخة الـ 34 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، المقرر خلال مايو 2025.

ويتضمن الموسم الرياضي البحري العديد من الفعاليات في الفئات التي ينظمها النادي التي تشمل السباقات المحلية التراثية في السفن والقوارب الشراعية بمختلف أنواعها 60 قدماً و43 قدماً و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والبطولات الحديثة في الشراع والتجديف وألواح التزحلق بالمظلات الطائرة، إضافة إلى الفعاليات المجتمعية المتنوعة مثل مسابقات صيد الأسماك المتنوعة وكرنفالات التجديف واقف وكاياك.

فعاليات عالمية

ومن بين الفعاليات المرتقبة في الموسم الجديد 2024 - 2025 باقة الفعاليات العالمية والدولية التي تشمل 3 فعاليات كبرى الأولى بطولة الشرق الأوسط للأولمبياد الخاص في الشراع الحديث خلال أكتوبر المقبل، والثانية الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» في ديسمبر المقبل، والثالثة الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في يناير.

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