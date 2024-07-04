محمد بن مكتوم يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن

المصدر: وام

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ترأس الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن في مقره بميدان المرموم.

وكان قد تم تشكيل المجلس بموجب قرار أصدره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس نادي دبي لسباقات الهجن.

وفي بداية الاجتماع أعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عن تقديره وامتنانه للثقة الغالية الممنوحة للمجلس من سمو رئيس النادي. ورحب بالأعضاء، مؤكداً أهمية وجود خطة تطويرية لكافة الجوانب المتصلة بعمل النادي.

ضم مجلس الإدارة المُشكل بموجب قرار سمو رئيس النادي الأعضاء: عتيق سالم بالعرطي الحميري، وراشد مبارك مرخان الكتبي، وعبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وسهيل حمد مرخان الكتبي، بالإضافة للمدير التنفيدي للنادي.



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