"دبي البحري" يبحث تحضيرات تنظيم الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة

المصدر: وام

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ناقش مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحضيرات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024 -2025، وسبل الارتقاء بالفعاليات العالمية في روزنامة الموسم وأهمها الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة "اكس كات 2024" التي تستضيفها دبي في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي الذي عقد برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور كل من سيف جمعه السويدي، نائب الرئيس، والأعضاء خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي للنادي.

وتنطلق فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد، على شواطئ دبي اعتباراً من 21 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى موعد النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والمقرر إقامته خلال شهر مايو 2025.

وبحث المجلس العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها تقرير الأداء للنادي، وتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية وأهمها الجولة الختامية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، من بطولة العالم للزوارق السريعة "اكس كات- 2024" خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل.

وأوصى المجلس بدعم متصدر الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة -"اكس كات"، زورق "فيكتوري 7" بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، اللذين يتأهبان للسفر إلى إيطاليا للمشاركة في الجولة الثانية المقررة في مدينة باليرمو - سيسلي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري.

واستعرض الاجتماع النتائج التي سجلها فريق الفيكتوري في الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا1" التي جرت في مدينة أولبيا الإيطالية، ووجه المجلس بمضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة من أجل تجهيز زوارق الفيكتوري بشكل أفضل للاستمرار في مشوار البطولة العالمية.

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