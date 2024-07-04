المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود محمد يحيى، أول إماراتي يشارك في بطولات «يو إف سي» إلى الحلبة لمواجهة البرازيلي كاو فرنانديز، ضمن منافسات ليلة النزال من «يو إف سي: ساندهاجن» ضد نورمحمدوف المقررة إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس في أبوظبي.

ودخل يحيى تاريخ رياضات النزال في دولة الإمارات بعد التوقيع العام الماضي مع يو إف سي، أبرز منظمة فنون قتالية مختلطة عالمية، وسجل ظهوره الأول بفعالياتها في بطولة يو إف سي 294: ماخاتشيف ضد فولكانوفسكي 2، التي استضافتها العاصمة أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويعود الإماراتي، صاحب الثلاثين عاماً، ليخوض نزالاً قوياً على أرضه وبين جمهوره أمام البرازيلي فرنانديز في فئة الوزن الخفيف. ويحمل يحيى سجلاً من 12 فوزاً و4 هزائم، وتحفل مسيرته بخبرة كبيرة في خوض النزالات بالمنطقة، ولا سيما في بطولات محاربي الإمارات، حيث كانت 12 من نزالاته الاحترافية الـ16 على أرض الدولة. ويسعى يحيى إلى حصد فوزه الأول في مواجهات يو إف سي ضمن الوزن الخفيف، الفئة التي تعد الأكثر تنافسية في هذه البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز