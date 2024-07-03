اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعتمد مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا ومونديال اليونان

المصدر: وام

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اعتمد مجلس إدارة إتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو التي ينظمها الإتحاد الآسيوي في الأردن في أغسطس المقبل وبطولة العالم التي تستضيفها اليونان في أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند بشهر نوفمبر 2024 .

يهدف المنتخب من خلال مشاركته في هذه البطولات إلى مواصلة مسيرة الإنجازات، واستدامة تحقيق القارية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبادلة أرينا بأبوظبي، برئاسة سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي للجوجيتسو، وحضور كل من سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة منصور الظاهري، وفهد علي الشامسي أعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الإدارة التنفيذية بالاتحاد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والإتصال المؤسسي، وطارق عمر البحري مدير ادارة الخدمات المساندة.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما الكبير للحركة الرياضية في الدولة، ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص، مؤكدا أن هذا الدعم رسخ مكانة دولة الإمارات على قمة هرم الرياضة الآسيوية والعالمية في الجوجيتسو.

وأشاد الهاشمي بالاستضافة المتميزة للنسخة الثامنة من بطولة آسيا في شهر مايو الماضي بأبوظبي ، لافتا إلى أن العاصمة أبوظبي تواصل دورها الريادي في إرساء معايير جديدة من الإبداع والإبتكار في إستضافة البطولات العالمية الكبرى بشهادة الإتحاد الدولي للعبة. ونوّه بالإنجاز المميز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني للكبار واحتفاظه باللقب الآسيوي للعام الرابع على التوالي، محرزا 18 ميدالية ملونة، مؤكدا أن هذا الإنجاز، تحقّق بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومنظومة عمل متكاملة، واستراتيجية هادفة، وجهد متواصل، ودعم شركاء ورعاة الإتحاد، وعلى رأسهم شركة "مبادلة للاستثمار" الراعي الحصري للمنتخب الوطني.

واستعرض المجلس سير العمل في تنفيذ أجندة الإتحاد للموسم الرياضي للعام 2024، وعلى رأسها الإضافة النوعية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوحيتسو التي ستشهد تنظيم خمس جولات في الموسم الرياضي 2024 .

وقال الهاشمي في هذا الصدد إن بطولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو والتي اختتمت أولى جولاتها مطلع الأسبوع الحالي تمثل فصلا جديدا من فصول نجاح رياضتنا، وإنجازا آخر يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية؛ مؤكّداً أن ما وصلت إليه هذه الرياضة من نتائج وإنجازات مُشرّفة ما هو إلا ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

واعتمد المجلس تشكيل اللجنة العليا المنظمة للنسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تنطلق في شهر نوفمبر القادم برئاسة سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس إتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والإتصال المؤسسي مديراً للبطولة وشددّ سعادته على أن تكون هذه النسخة بمثابة كرنفال عالمي استثنائي في رياضة الجوجيتسو لاستدامة التميز والإبتكار.

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