"دبي البحري" يُعلن عن مواصفات جديدة لقوارب التجديف المحلية

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدء التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد 2024-2025 من خلال استكمال الخطط الفنية ومن بينها بدء تنفيذ المواصفات الجديدة في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما.

ووجهت إدارة الشئون الرياضية في النادي الدعوة للملاك والنواخذة ومصنعي قوارب التجديف المحلية 30 قدما لحضور الاجتماع التحضيري، الذي يعقد غدا الخميس بمقر النادي، لمناقشة تطبيق المواصفات الفنية الجديدة في الموسم الجديد.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالنادي، إن الاجتماع يهدف إلى شرح التعديلات والمواصفات الفنية الجديدة التي ستطبق على القوارب المشاركة في المنافسات، وذلك قبل وقت كاف على انطلاق الموسم الرياضي البحري الجديد، ما يتيح الفرصة أمام الجميع لعمل اللازم وتجهيز القوارب حسب الضوابط التي سيعتمدها النادي.

وأعلن المري أن برنامج الموسم الجديد لمنافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية يضم 3 محطات تقام جميعها في شهر نوفمبر المقبل.

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