"الإمارات للدراجات" يعزز صدارته للمنافسة في طواف فرنسا

المصدر: وام

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فاز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات بالمركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف فرنسا " تور دو فرانس 2024"، وحصل على القميص الأصفر.

وامتدت هذه المرحلة من بينيرولو إلى فالوير لمسافة 139.6 كم مع طرق صاعدة في مناطق سيستريير ومونتجينيفر وجاليبير.

وأنهى فريق الإمارات للدراجات الهوائية مرحلة الأمس بأداء مميز، حيث تقدم في البداية ألميدا وييتس بوتيرة سريعة في منطقة جاليبير (22.9 كم بمتوسط انحدار يصل إلى 5.1 في المائة" ، وسانده زميله خوان أيوسو، ثم جاء دور تادي بوجاتشار الذي انطلق للصدارة ، واختتم المرحلة في صالحه.

وبهذه النتيجة عزز بوجاتشار مركزه في الترتيب العام لسباق فرنسا متقدماً بفارق 45 ثانية عن إيفينيبول صاحب المركز الثاني، و50 ثانية عن فينجارد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل أيوسو المركز الرابع بفارق دقيقة و10 ثوانٍ.

وعن المنافسة في المرحلة الرابعة، قال بوجاتشار: "نفذنا الخطة بشكل جيد وكانت مرحلة مميزة، وتدربت كثيرًا هنا، خصوصا في منطقتي سيسترير ومونتجينيفر.. وكانت هناك رياح عكسية كثيرة عند صعود جاليبير، ومع ذلك، قدم فريقي أداءً ممتازًا، ما زال أمامنا ثلاثة أسابيع من المنافسات القوية تتطلب بذل قصارى جهدنا، خاصة هذا الأسبوع حيث سنواجه فيه سباق الزمن".

وجاء الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة،، تادي بوجاتشار "فريق الإمارات" 19 ساعة 6 دقائق 38 ثانية ، وحل ثانيا ريمكو إيفينبول "فريق سودال-كويكستيب" +45 ثانية ، وجاء في المركز الثالث يوناس فينججارد "فريق فيسما لييس ايه بايك" +50 ثانية ، فيما أحرز المركز الرابع خوان أيوسو "فريق الإمارات" دقيقة و 10 ثواني.

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