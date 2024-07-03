800 مشارك في «دبي برو» المؤهلة لـ«مستر أولمبيا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يشارك أكثر من 800 رياضي من المحترفين والهواة في منافسات النسخة الثالثة من بطولة «دبي برو»، التي ينظمها نادي «أكسجين» بدعم مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري في قاعة الشيخ سعيد 1 بمركز دبي التجاري العالمي، ويبلغ مجموع جوائز البطولة المؤهلة لـ«مستر أولمبيا» 1.5 مليون درهم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وعادل العلي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبريون أنسلي، بطل مستر أولمبيا 2017 و2018، وبطل كأس كريستال برسيتج 2016، ونيويورك برو 2017، وأرنولد كلاسيك 2018، وأحمد أشكناني، صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017، والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية، أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو، والبطل السوري ميشيل دعبول، صاحب المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك لبناء الأجسام، والمدرب الكويتي أحمد عسكر، مدرب المحترفين وصانع الأبطال الذي يعد أحد أفضل مدربي بناء الأجسام في العالم، الذي صنع أبطالاً عرباً نافسوا في الألقاب في كبرى البطولات العالمية، كما يحفل سجل إنجازاته الشخصية بالعديد من البطولات العالمية.

أهمية

وأكد علي عمر أهمية بطولة «دبي برو» ومكانتها ضمن أجندة الفعاليات السنوية في دبي، ودورها الكبير في مساعدة هواة رياضة بناء الأجسام لدخول عالم الاحتراف والوصول إلى بطولة «مستر أولمبيا»، وقال: «يسرنا دائماً أن نلتقي لنعلن عن نسخة جديدة من البطولة المؤهلة إلى مستر أولمبيا العالمية، التي تعزز في كل عام مكانتها الدولية في عالم بناء الأجسام، بطولة «دبي برو» تحتل مكانة كبيرة ليس في أجندة فعالياتنا الرياضية السنوية في دبي وحسب، وإنما على المستوى العالمي في هذه الرياضة، وهي بطولة بدأت كبيرة وتحقق في كل عام نجاحات أكبر على مستوى عروض المشاركين والشركات التي تسعى للتواجد في هذا الحدث، هذه البطولة تعد بوابة للرياضيين العرب للتأهل والمنافسة في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا»، كما أنها فرصة لجمهورنا المحب للرياضة ولهواة بناء الأجسام لمشاهدة نجوم اللعبة والمشاركة في الفعاليات واكتساب المزيد من الخبرات، سيما وأن هذه الرياضة تنتشر بسرعة كبيرة بين أوساط شبابنا من مختلف فئات المجتمع، حيث تضم دبي أكثر من 400 نادٍ ومركز للياقة البدنية وبناء الأجسام».

استقطاب

وأشاد عادل العلي بدعم مجلس دبي الرياضي للبطولة، التي لعبت دوراً مهماً في استقطاب العديد من الشركات المتخصصة في مجال منتجات اللياقة البدنية والصحية والمكملات الغذائية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كما تحدث عن التطور الكبير الذي شهدته البطولة منذ نسختها الأولى وزيادة عدد المشاركين من 600 إلى أكثر من 800 مشارك في النسخة الحالية.

وقال: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير للبطولة منذ انطلاقها، حيث تشهد البطولة مشاركة واسعة من أبطال بناء الأجسام من المحترفين والهواة. إن التسهيلات التي تقدمها دبي وجودة الحياة فيها، إضافة إلى تنظيم هذه البطولة وغيرها من البطولات الدولية التي تقام في دبي، شجعت الشركات العالمية على نقل مخازنها ومقارها من أوروبا إلى دبي، كما أن الرياضيين الدوليين والأبطال المحترفين في أوروبا وأمريكا بدأوا ينتقلون للعيش في دبي، وهذا شيء نفتخر ونعتز به».

بوابة الاحتراف

وكشف العلي أن «دبي برو» بوابة الرياضيين العرب للوصول

إلى عالم الاحتراف والتأهل إلى بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا 2024»، أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها تمنح الفائز في فئة الهواة لقب «بطل الأبطال»، وبطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا، مشيراً إلى أن «دبي برو» أول بطولة في الشرق الأوسط يحصل فيها الفائزون الهواة على 9 بطاقات احتراف.

تنافس

وأضاف: «يشارك في بطولة الخليج رياضيون من ست دول خليجية يتنافسون للفوز بثلاث بطاقات احتراف تؤهل للتنافس في مستر أولمبيا، وستتاح الفرصة أمام اللاعبين الخليجيين للتنافس مرتين؛ الأولى في البطولة المفتوحة التي تقام يوم 27 يوليو، وهي المفتوحة أمام الرياضيين من كل دول العالم ويشارك فيها محترفون، والثانية في البطولة الخليجية التي تقام في اليوم الثاني 28 يوليو، كما تقام بطولة المحترفين في اليوم الثاني أيضاً، وتتضمن فئات 212 وفيزيك وكلاسيك فيزيك وبناء الأجسام المفتوحة».

وأشاد أحمد أشكناني بروعة التنظيم والمشاركة الكبيرة من اللاعبين من مختلف الجنسيات، والإقبال الكبير أيضاً من الشركات العالمية للمشاركة في المعرض المصاحب.

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