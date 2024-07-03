571 لاعباً يشاركون في «الإمارات للكيك بوكسينغ» للشباب بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عن تنظيم بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 7 يوليو الجاري في صالة سبيس 42 بشاطئ الراحة بأبوظبي، وسط مشاركة 571 لاعباً ولاعبة يمثلون 41 نادياً على مستوى الدولة.

وتأتي البطولة ضمن أجندة مسابقات اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وحرصه على دعم خطط تطوير اللعبة على مستوى الدولة وتقديم الفرص المناسبة للاعبين والأندية للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرسمية ودورها في توفير أفضل تجارب الاحتكاك التي تسهم في رفع المستوى والأداء الفني والوقوف على الجاهزية الفنية لنجوم اللعبة.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ: يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب وسط إقبال كبير على المشاركة في البطولة من قبل اللاعبين والأندية، وتمثل المشاركة الكبيرة خير دلالة على التفاعل الكبير مع بطولات الاتحاد وأهميتها من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وفرص التطوير وصقل المهارات عبر تجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة».

وأضاف: «فخورون بالمشاركة الكبيرة والتي تمثل حجم ومكانة اللعبة في الإمارات وتعزز دور الاتحاد في دعم مسيرتها لآفاق مهمة وواسعة، حيث نسعى من خلال هذه البطولة لتقديم أفضل التجارب للمواهب الواعدة لإثبات قدراتها وإمكانياتها في حلبات النزالات، خصوصاً وأن البطولة محطة اختبار مهمة للمواهب.

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