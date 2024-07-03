منتخب الإمارات يشارك في المونديال الجامعي للقوة البدنية

المصدر: إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، عن مشاركة منتخب الإمارات في بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية في إستونيا خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو، وعن اختيار 11 لاعباً من أبطال الجامعات الإماراتية في اللعبة، لضمان التمثيل المشرف للدولة، وتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن مشاركة المنتخب ستكون أوزان تحت 47 و52 و59 و66 و74 و93 و120 كجم، وأكد حرص معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الأمين العام للاتحاد، على مشاركة المنتخبات المدرسية والجامعية في هذه المحافل الدولية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز