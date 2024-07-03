الجزيرة ينتظر قرار المشاركة في عربية اليد بالكويت

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد عوض هويشل اليعقوبي، مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة، رغبة الفريق الأول لكرة اليد في المشاركة بالبطولة العربية الـ 39 لأندية أبطال الدوري التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 لغاية 25 سبتمبر المقبل، موضحاً أنهم في انتظار موافقة مجلس أبوظبي الرياضي لإنهاء الإجراءات الرسمية بالموافقة على المشاركة، الأمر الذي يعزز حرص مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية برئاسة راشد عتيق الهاملي بالتواجد في هذا المحفل العربي.

واعتبر هويشل المشاركة في هذا المحفل العربي محطة مهمة في إعداد الفريق للموسم الجديد بطموحات وآمال عريضة لمواصلة النجاحات، وتحقيق المزيد التي حققها الفريق في الموسم الماضي 2023 - 2024، وبالتأكيد لتقديم الأفضل وتحقيق الطموحات المنشودة بعودة فخر أبوظبي لمنصات التتويج، خلال منافسات أقوياء اليد في الموسم المقبل 2024 - 2025 والذي سينطلق في أكتوبر 2024 ببطولة كأس الإمارات.

ثوب جديد

وحول الجهاز الإداري والفني للفريق، وجه هويشل الشكر والتقدير لقيادة نادي الجزيرة ولمجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية برئاسة راشد عتيق الهاملي، مثمناً الدعم والاهتمام وتوفير جميع الفرص التي منحت الفريق الحافز لتقديم الطموحات المنشودة، وعن الجهاز الفني قال: بالتأكيد سيخوض فريقنا الموسم المقبل تحت قيادة فنية من المدرسة الصربية ليحل بديلاً عن المدرب السابق للفريق التونسي كمال بن علي الذي تم الاستغناء عنه بنهاية الموسم الماضي، مع استمرار صلاح الدين الأنصاري مديراً للفريق.

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