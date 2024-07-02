«الإمارات للسيارات والدراجات النارية» تطلق السباقات الإلكترونية الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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استكمالاً للمسيرة التي بدأت عام 2020، أطلقت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية برنامجها الخاص بالسباقات الإلكترونية EMSO E- Racing لتكون منصة متخصصة في عالم الرياضات الرقمية، وسوف يساعد هذا البرنامج من يمتلك الشغف برياضة السيارات والدراجات النارية والرياضات الإلكترونية من جميع أطياف المجتمع على دخول عالم سباق السيارات بطريقة آمنة ومجانية.

سوف يتيح هذا البرنامج الفرصة لجميع فئات المجتمع لدخول عالم السباقات الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد اللاعبين الحاليين على التفاعل مع لاعبين آخرين، مما سيساهم في تطوير مستواهم في هذه الرياضة.

وبصفتها ممثلة لكل من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، تستعد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لتنظيم عدة سباقات إلكترونية هذا الصيف من خلال أكثر من منصة إلكترونية وبصورة تسمح للجميع بالمشاركة في هذه السباقات من المنزل أو المشاركة من خلال الأماكن التي تم تخصيصها مجاناً لمن يرغب في المشاركة.

وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات، تبدأ المنافسات في السباقات الإلكترونية بمسابقة الفورمولا 4 في لعبة (أي ريسينغ iRacing)، حيث تبدأ رحلة تصفيات السباق الجمعة المقبلة وتستمر لمدة 17 يوماً حتى تاريخ 21 يوليو.

ويمكن للمشاركين خلال هذه الفترة الحصول على أفضل تصنيف من خلال محاولات مفتوحة، سواء عبر المشاركة من المنزل بواسطة أجهزة المحاكاة الخاصة بهم أو الاشتراك مجاناً عبر الذهاب إلى شركاء المنظمة من المراكز المختصة بالسباقات الإلكترونية والمحاولة مجاناً عبر الأجهزة المتوفرة فيها. يبدأ بعدها السباق النهائي 28 يوليو، والذي يضم المشاركين الحاصلين على المراكز الاثني عشر الأولى، ليتم تتويج الفائز بجائزة مالية. كما تستعد منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لإرسال بطل من السباقات الإلكترونية لتمثيل الإمارات ضمن بعثة فريق الإمارات المشارك في بطولة ألعاب الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والتي ستقام في مدينة فالنسيا، إسبانيا أكتوبر المقبل.

المسابقة مفتوحة لجميع المشاركين الذين تزيد أعمارهم على 13 سنة من حاملي الهوية الإماراتية من المقيمين والوافدين، ولكن يشترط لمن سيكون ضمن بعثة الإمارات في الألعاب الدولية لرياضة السيارات أن يكون إماراتياً وعمره يفوق 16 عاماً.

هذا وتشجيعاً لجميع الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة سوف يتم إصدار رخصة السباق الإلكتروني والصادرة من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية مجاناً لجميع المشاركين، كما سوف يتم توفير اشتراك مجاني لمدة سنة في لعبة iRacing للمشاركين، سيتحصل على الاشتراك كل مشارك في هذه المسابقة بعد تقديمه طلب المشاركة.

وفي أغسطس سينطلق السباق الإلكتروني الثاني والخاص في لعبة «أسيتو كورسا Assetto Corsa» حيث سيتم، وعلى غرار المسابقة الأولى، فتح باب التسجيل لجميع المشاركين حاملي الهوية الإماراتية من المقيمين والوافدين، وسوف يتم توفير معلومات أكثر عن هذا السباق بعد نهاية البطولة الأولى في لعبة iRacing.

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