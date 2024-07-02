منتخب بناء الأجسام إلى منغوليا للمشاركة في بطولة آسيا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غادرت إلى منغوليا، أمس، بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام، للمشاركة في بطولة آسيا لبناء الأجسام والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 4 حتى 8 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد الأسيوي بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتعد البطولة ثاني أقوى بطولة بعد بطولة العالم.

وترأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وزويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، والمدرب سلمان عجيل، والماس البلوشي والحكم الدولي عبدالله الطويل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني و13 لاعباً هم: فيصل حميد آل علي، وخالد بخيت الفلاسي، وعيسى محمد، وأحمد عبدالرحمن، وراشد محمد الحبسي، وجمال جاسم خميس، وطارق موسى سالم، وعلي ضاوي، وراشد المهيري، وشعيب عبدالله، وعبدالله حسن البلوشي، وأحمد الملا، وعصام الغوص.

من جانبه، أكد زويد الزعابي، أن لاعبي المنتخب استعدوا بشكل بدني مميز وبما يساهم في تحقيق مشاركة ناجحة، مبيناً أن البطولة قوية بسبب مشاركة نخبة من أبطال آسيا والعالم وبالرغم من ذلك فإن لاعبي المنتخب جاهزون بشكل يبشر بتحقيق أفضل الإنجازات، مقدماً الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للجهود التي مهدت للوصول للجاهزية الجسمانية الجيدة، مشدداً أن الهدف من المشاركة هو مواصلة تحقيق النتائج الدولية المميزة واستدامة نيل الميداليات الدولية رفيعة المستوى تزامناً مع مكانة بناء الأجسام الإماراتية على المستوى القاري.

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